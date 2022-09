Piden paciencia para la atención pediátrica los fines de semana

Desde la coordinación de Pediatría del Hospital Municipal, Rosana Gabriela Della Maggiora, se refirió a lo sucedido estos últimos días, y pronosticó que esto no tenderá a mejorar, ya que hay un problema con la elección de la especialidad por parte de los estudiantes y residentes. Por otro lado, recordó que es el Público el único efector que atiende pediatría los fines de semana, porque los privados hace años que ya no tienen estructura para hacerlo. En estos días, además, hay un brote de infecciones, producto de la vuelta a la rutina tras el COVID.