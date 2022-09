Día de Lucha contra la Rabia: planean inmunizar 10 mil mascotas en Olavarría

Este miércoles 28 se conmemora la jornada a nivel mundial. En el partido hace años que no se detecta la enfermedad en un animal doméstico, sostuvo Jesica López, responsable del área Veterinaria de Bromatología Municipal, gracias a las campañas de vacunación que se sostienen año a año. Más allá de eso, con el Hospital Veterinario ya en marcha, vacunan todos los días, durante todos los meses, al mediodía, explicó.