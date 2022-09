Los psicólogos de la región se encuentran ‘Reanudando la presencialidad’

La secretaria gremial del Distrito VIII, Patricia Cano, adelantó en LU32 algunos de los ejes de la Jornada que sostendrán, abierta a todos los profesionales relacionados con la salud mental, este sábado en Azul. En otro orden, también se refirió a cómo ven que ha impactado la pandemia en sus pacientes, más allá de lo que tiene que ver con el método de atención mediado por las cuestiones técnicas.