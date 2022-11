La Televisión Digital de Olavarría emite a unos 40km a la redonda

Cualquier televisor puede sintonizarla. Los anteriores al año 2013 necesitan un decodificador, los posteriores, solo una antena. Con la TDA se ve TV de forma gratuita. Gonzalo Carbajal, Coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital indicó en LU32 que, tras el relanzamiento hecho este año con el objetivo de llevar el Mundial de Fútbol a todo el país, el año próximo buscarán aumentar la oferta de señales.