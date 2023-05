Bronquiolitis: Todavía no ‘explotó’ en Olavarría y adelantan un año ‘dificil’ en Pediatría por la caída de residentes

El pediatra Gastón Seambelar, consideró que por las temperaturas templadas que hemos tenido estas semanas, no se ha dado lo que sucede en otros sitios del país, con el adelantamiento de las infecciones de invierno. Llegaría en unos 15 días. También puso el acento en las complicaciones que vendrán, porque hay menos brazos, ya que de 10 residentes, bajaron a 3.