‘El examen que rinden en junio, no requiere del título’

La profesora Alicia Spinello, vicerrectora de la UNICEN, encabezó una conferencia de prensa, tras el pedido de ‘Médicos en Lucha’. Fue este miércoles, en Ciencias de la Salud, donde estuvo acompañada por todas las autoridades de la unidad académica, luego de una reunión con quienes están llevando a cabo el reclamo.