Destacan a la Ingeniería Civil y a Seguridad e Higiene como las más demandadas

En el Día de la ingeniería en Argentina, el titular del Distrito III del Colegio de Ingenieros, Hernán Alonso, se expresó en Radio Olavarría, dando las particularidades de la Región. Manifestó que es un orgullo que la Facultad de la UNICEN tenga una de las especialidades más solicitadas. Resaltó el trabajo colegiado en conectar a sus asociados con puestos laborales e invitó a participar de las actividades del Mes de la Ingeniería.