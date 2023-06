Decibe: ‘Hay que devolverle metodología para que los docentes tengan recursos para enseñar’

La ex ministra de educación del menemismo, brinda este miércoles una charla vía zoom, promovida por Encuentro Republicano Federal Olavarría. En la previa, se expresó en LU32, y se refirió que hay que reformar y trabajar en los institutos de formación docente.