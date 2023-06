Estudiantes de la Secundaria 10 fueron oídos por autoridades distritales y regionales de Educación

Este lunes, referentes del Centro de Estudiantes y delegados de los cursos, se reunieron con inspectores, inspectoras y consejeros escolares, tras la manifestación del viernes y la viralización de imágenes con roedores en el establecimiento. Micaela Coronel, presidenta de la agrupación, expresó en LU32 la satisfacción por la escucha y adelantó que hay compromiso para resolver los problemas.