ATE va a paro este viernes y se complica el dictado de clases

Se confirmó esta tarde mediante un comunicado. María Luisa Quintana, secretaria general de la Asociación de Trabajadores Estatales Olavarría (ATE), comentó a Lu32 que habrá un 80% de adhesión. Dijo que la medida influirá en la suspensión de las actividades, ya que en las escuelas donde un auxiliar haga paro, “en ese turno no habrá clases”. Mencionó que el paro convocado por Suteba Multicolor también afectará el desarrollo con normalidad.