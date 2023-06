Suteba Multicolor convocó a un paro por 48 horas

La oposición a Roberto Baradel dentro del gremio docente, llamó a un paro para este jueves y viernes. Agustín Mestralet, referente de la Multicolor en Olavarría, aseguró que es una continuidad de reclamos de hace meses, y que habrá una adhesión “similar a las anteriores”, con un 75 u 80%.