El Taller de Bicicletas de Espacio Adolescente continúa desde la pandemia

Tiene como objetivo que todos los chicos puedan reacondicionar y tener su propia bici, con donaciones o colaboraciones recibidas por parte de la comunidad.

En este marco, Thiago, uno de los chicos que asiste al taller, finalizó el armado de su bicicleta, lo cual es un logro importante, que la institución desea destacar en términos personales y grupales.

El trabajador social a cargo de la propuesta, Ezequiel Gónzález, brindó detalles de este proceso. “Para hablar de Thiago también tenemos que tener en cuenta a todos los demás chicos. Esto no es un logro individual, sino compartido. El taller de bicicletas surgió desde la pandemia por COVID donde los pibes no podían llegar al Centro de Día ya que no teníamos la habilitación de los recorridos de colectivo. Desde ese entonces todo fue gestándose entre los trabajadores y trabajadoras de la institución y los propios jóvenes, fue algo que hicimos en conjunto”, señaló.

Sobre el encuadre de este dispositivo, indicó que “tiene que ver con apostar al trabajo en equipo, al compartir, al enseñar y también aprender del otro u otra. Así como Thiago hoy tiene su propia bicicleta, también antes lo han podido lograr otros”.

Con respecto a la situación particular del joven, agregó que “en el caso de Thiago es una situación conmovedora porque él se encuentra realizando el taller de formación profesional en soldadura y herrería, eso le despertó mucha curiosidad en muchísimas cosas que tienen que ver con ese oficio, y en Espacio Adolescente justo encontró su lugar llevando a la práctica todos esos conocimientos para emplearlo en el armado de una bicicleta”.

A raíz de esa demanda, el equipo comenzó la búsqueda de partes para completar el armado de la bici de Thiago, ya que sólo contaban con el cuadro. Y al mismo tiempo, emprendieron la misión grupal de “comenzar a pensar en el armado de dos o tres bicis para donar a otras instituciones de Niñeces y Adolescencias”.

Con el aporte de su familia, y del equipo de trabajo se consiguió el resto de las piezas, y el joven emprendió la aventura del armado de su bici, al mismo tiempo que aprendía a usar las herramientas para su finalización, proceso que llevó alrededor de un mes.

Desde la institución se destaca el compañerismo y el buen trato en que llevan adelante cada proyecto, para fortalecer las iniciativas personales de cada chico, profundizar la autonomía progresiva, y al mismo tiempo los lazos grupales que la sostienen, con el acompañamiento del equipo profesional en cada etapa.

“Hoy en día Thiago sigue trayendo sus herramientas más allá de que tenga su bici y se encuentra ayudando a sus compañeros”, señaló el referente.

Por su parte, el coordinador de Espacio Adolescente Jerónimo Olguín manifestó la satisfacción por el logro del joven Thiago, y al mismo tiempo felicitó al equipo por acompañar las trayectorias del grupo desde los inicios. “Es primordial el taller de bicicletas en Espacio, lo hemos sostenido desde el primer día con el aporte de nuestro equipo y de los chicos que con entusiasmo deciden armar y restaurar sus bicis. Además de sus proyectos personales, ellos se comprometen solidariamente al armado de otras bicis para otros chicos y chicas, y eso es muy importante. Felicitaciones a Thiago, y al grupo de trabajo que sostiene y acompaña cada paso de los chicos”, concluyó Olguín.

Aquellas personas que deseen colaborar con donaciones de bicicletas, repuestos o partes de rodados, pueden hacerlo poniéndose en contacto con la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades al teléfono 420863, o al celular 2284-530163. Todas las donaciones serán bien recibidas, y se agradece el aporte de la comunidad.