Roedores en Normal: ‘Las intervenciones no se dejaron de hacer’

El titular del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, se expresó en LU32, luego de viralizadas nuevas imágenes que constataron la presencia de la plaga en el establecimiento, que contiene a tres instituciones educativas y por el que pasan 10 mil personas por día. Adelantó que, durante las vacaciones, se profundizará la tarea de desratización.