Parlamento Juvenil del Mercosur: ‘El piberío está movilizado’

El vicedirector de la Secundaria 6, ex Nacional, Julio Colombo, se refirió al encuentro en la instancia local, de la que fueron anfitriones este martes. Recibieron a chicos y chicas de quinto año, de todas las escuelas públicas y privadas de Olavarría.