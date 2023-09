Unos 150 técnicos en enfermería podrían iniciar la universidad para ser licenciados

La vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Betina Bernardelli, afirmó en LU32 que este anuncio corona un trabajo de varios años. La idea es que la formación comience el próximo año y se trata de tomar la carrera de técnicos con titulo provincial como la primera parte de la licenciatura.