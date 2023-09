Festival de Cortos: “Lo que hicimos fue despertar un espacio que estaba dormido en la ciudad”

Lo consideró Sebastián Magallanes, organizador –junto con Roberto Vecchi- del Festival Latinoamericano de Cortos de Olavarría, que se desarrolló durante el pasado fin de semana. En diálogo con Lu32, realizó un balance de lo que dejó el evento, destacó su importancia y anticipó que se volverá a realizar en 2024.