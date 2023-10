Artes Visuales se convierte en Escuela Superior de Artes Miguel Ángel Galgano

El director de la misma, Fabián Iglesias, manifestó en LU32 que aún no salió la resolución oficial, pero ya han emprendido los cambios en la imagen institucional. El cambio de denominación tiene que ver con que se van a reunir disciplinas que van más allá de las visuales.