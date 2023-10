Octubre rosa: “El objetivo es crear conciencia sobre la prevención”

Cada 19 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y se dedica todo el mes a realizar actividades de concientización. Mónica Martel, vicepresidenta de LALCEC Olavarría se expresó en Lu32 sobre lo que realizarán en las próximas semanas y destacó la importancia de los controles.