RADIO EN VIVO

A fines de 2020, y con una trayectoria que comenzó como estudiante en el campo de la ecoeficiencia en materiales de construcción Agustín Laveglia fue seleccionado, entre más de 700 aspirantes, para doctorarse en Alemania y Bélgica a través de una beca Marie Skłodowska-Curie Actions. La estancia de investigación Horizonte 2020 es una iniciativa de la Unión Europea que financia el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en 6 universidades de diversos países y 11 instituciones entre las que se destacan la Asociación Europea de la Cal y reconocidas industrias de la construcción.



Junto a otros/as estudiantes de doctorado el proyecto general apunta a la sustentabilidad ambiental de una de las industrias con mayor emisión de CO2 a nivel global. “Mi investigación es sobre materiales de construcción de emisiones netas cero”, contó Laveglia. “La finalidad es evaluar el impacto ambiental de nuevas soluciones para materiales de construcciones. Específicamente descarbonizar la industria de la construcción de materiales, en este caso a base de cal, para conocer cómo podemos reducir al mínimo las emisiones involucrando la ingeniería de procesos y de materiales para diseñar uno que sea lo suficientemente sustentable y con comportamientos óptimos”, explicó. Su tesis será entregada a fin de año y permitirá al joven de 28 años obtener una doble titulación doctoral: de la Technische Universität Darmstadt, (Alemania) y la Ghent University (Bélgica).

Volver a las raíces



Laveglia estuvo alrededor de un mes en Olavarría luego de tres años -pandemia mediante- viviendo en un país con un idioma y una cultura muy diferente a la argentina. “Los primeros meses fueron de adaptación y mucha introspección. El primer tiempo fue muy complejo”, confesó el ingeniero.



Aprender alemán fue requisito para las tareas de docencia e investigación que ejerce en el país germánico. “Sigo estudiando. No se termina de aprender”, señaló. “Sentí que no me integré hasta que pude hablar bien alemán ya que, si bien el inglés era un idioma en común, se sienten más cómodos hablando en el suyo”, agregó Laveglia, que comparte la experiencia con otros/as investigadores/as de diferentes puntos del planeta.



En su breve visita estuvo en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN que lo vio consolidarse en investigación primero como estudiante y luego como Ingeniero y Profesor investigador. “Tenemos una formación muy sólida en la FIO. De hecho, nuestro título se valida en Alemania sin mayor requerimiento: ese es el nivel de formación y reconocimiento que tiene la universidad. Nunca me sentí incompetente, siempre me sentí muy preparado”, enfatizó el Ingeniero Químico, y agregó: “Hay una falsa idea de que al tener menos recursos la educación se nivela para abajo y es todo lo contrario. De hecho, me parece que pensar en la Educación Pública ha permitido destacarnos sin recursos en el mundo. Con mi formación gané una de las becas más importantes del mundo”, destacó con orgullo a sus raíces FIO.



“Evaluación de impacto ambiental en procesos y materiales de construcción” fue el eje de la capacitación que se llevó adelante desde el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de Olavarría y el Instituto de Materiales de Construction de la Technische Universität Darmstadt (Alemania). La propuesta fue dictada por el Mg. Ing. Agustín Laveglia junto a la docente investigadora de la FIO, Dra. Silvina Zito, y elaborada con las autoridades del Departamento: la Dra. Viviana Rahhal y la Ing. María Inés Montanaro.



Con una veintena de asistentes de la academia y la industria, Laveglia definió al curso como un éxito: “Se desarrolló con mucha fluidez y predisposición”. La propuesta fue intensiva: contempló jornadas de hasta cuatro horas de cursada por día y trabajos por la plataforma virtual Moodle, detalló el investigador, que prefiere la dinámica presencial para los intercambios en el aula.

Hacia la descarbonización de la construcción



Su investigación está estrechamente vinculada a las Ingenierías Civil y Química, y un campo que la FIO aborda desde hace algunas décadas: la disminución del impacto ambiental en la producción y utilización de materiales cementicios. “En mi trabajo doctoral se busca evaluar y cuantificar cada punto de emisión de CO2 en la cadena de valor de los materiales de construcción. Vamos desde extracción de la materia prima para producir materiales de construcción hasta su etapa de uso, proponiendo una combinación de nuevas tecnologías de hornos, fuentes de energía sustentables y economía circular alternativas para alcanzar emisiones netas cero e incluso negativas”, resumió Laveglia.



En este proyecto específico intervienen también industrias: “Este fondo de financiación europeo busca que haya una transferencia directa del conocimiento que se genera a la industria, donde se puede generar un cambio. Por eso en todo lo que desarrollamos la industria participa, las gerencias se involucran y eso lleva a una aplicación más directa”, contó. En la capacitación, además, se incorporó el factor de neutralidad en carbono que la agenda de la ONU promueve para el año 2050 y en Europa encuentra estrategias para ser alentadas, por ejemplo, a través de impuestos a la emisión de Dióxido de Carbono.



“En uno de los estudios de evaluación de impacto ambiental para una empresa de materiales de construcción pudimos ahorrar 22% de las emisiones iniciales. Cuando hablamos de la descarbonización de la industria esto requiere revisar la manufactura de los materiales, la regulación, la parte de mercado, cuestiones que los estados europeos y las empresas pueden atender porque hay aspectos que tienen resueltos. En este sentido Argentina tiene otras necesidades más complejas; son realidades diferentes”, aclaró.



La financiación de la investigación científica también es diferente: “La manera de continuar trabajando en la academia requiere buscar fuentes de financiamiento presentando proyectos de investigación, tanto privadas como públicas. Esta dinámica nos permite trabajar por ejemplo con Merck que es una de las químicas más antiguas e importantes del mundo”, indicó. “Tienen un centro de sostenibilidad emprendedor, generan proyectos en vínculos con la universidad y les financian esos proyectos con posibilidades internacionales de cooperación. Eso permite ampliar un poco la frontera del conocimiento. Por eso también me interesaba volver a la FIO para reforzar los vínculos y potenciarnos en los desafíos que hay en conjunto, en este caso en particular en la generación de materiales ecoeficientes”, alentó el ingeniero.



En diciembre entrega la tesis doctoral. ¿Y después? “La idea es continuar motorizando propuestas de intercambio en conjunto, escribir nuevos proyectos. Creo que es la mejor manera de favorecer las líneas de trabajo conjuntas ya que tenemos antecedentes muy importantes”, destacó entusiasmado Agustín Laveglia.



Fueron años sin pisar su tierra de origen. "Mi familia pudo ir a visitarme el año pasado. La gente piensa que es todo color de rosas pero en muchas oportunidades te encontrás solo”, expresó el joven respecto a la experiencia, y confesó que no le alcanzó el tiempo para ver a todas las personas que quería, pero retornó “lleno de energía y con muchas ganas de trabajar en conjunto con la Facultad”. Mirando atrás en el recorrido, Laveglia destacó y agradeció los pasos que la FIO contribuyó a cimentar a través de diversas iniciativas institucionales, siempre alentado por docentes y pares: “Nunca dejé de estar en vínculo con el grupo de acá, y esta oportunidad también significa establecer alianzas y reforzar la formación de la Facultad”, concluyó.