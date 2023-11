Dirigentes de la FEB estuvieron en Olavarría

Liliana Olivera y Ezequiel Majul, presidenta y vicepresidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) visitaron Olavarría para brindar dos jornadas de capacitaciones. En diálogo con Lu32, detallaron lo realizado y explicaron cómo se encuentra el sector docente en cuanto los salarios.