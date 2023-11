“Los chicos están desarrollando entre los 12 y los 16 años una adicción al juego”

Foto: El1digital

La diputada nacional por Evolución, Danya Tavela, se refirió al proyecto de Ley que ella impulsa en el Congreso, para abordar la Ludopatía en el ámbito escolar. Manifestó que lo primero que hay que hacer es visibilizar lo que está sucediendo. Declaró que la ludopatía “se detecta en las aulas, pero también involucra que los padres hablen en sus casas con los hijos”.