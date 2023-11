Educación de Adultos: “Llega un momento en la vida que se puede saldar esa cuenta pendiente”

Cada 27 de noviembre se celebra el Día de la Educación de Adultos en Argentina. En ese marco, Luis Occhi dialogó con el Jefe Distrital de Educación, Julio Benitez. Señaló cuales son las propuestas en Olavarría y valoró la importancia de finalizar la primaria o secundaria, no importa la edad que se tenga.