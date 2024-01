AOMA: “Necesitamos que del otro lado se sienten a negociar”

Alejandro Santillán, Secretario General de AOMA, se expresó luego de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el conflicto que mantiene la Asociación con Loma Negra. Aseguró que esta empresa está una posición que “nos cuesta dialogar”, y volvió a pedir a la intervención del CEO.