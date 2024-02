Transporte público: “La situación es desesperante”

Marcelo Sequeira, delegado de UTA en Olavarría, dialogó con Lu32 y detalló cómo está el panorama en cuanto al transporte público. Descartó paros por el momento, aunque adelantó que todo dependerá de lo que suceda el próximo martes cuando se desarrolle una audiencia en el Ministerio de Trabajo. De no llegar a un acuerdo, podrían tomarse medidas de fuerza.