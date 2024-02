La Peña de Boca comenzó con los preparativos para los festejos por sus 30 años

Maximiliano Peret, presidente de la peña, visito los estudios de Lu32 y adelanto que en las próximas horas ya estarán a la venta las tarjetas y que manejan dos sedes para llevar a cabo el evento. Peret también se refirió a la colecta de útiles escolares que están llevando a cabo junto al resto de las peñas y filiales de la ciudad.