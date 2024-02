Bromatología relanza campaña de difusión de animales en adopción

Desde el Municipio se trabaja de forma sostenida en favor de controlar y disminuir la población de animales callejeros. En este sentido, una de las medidas que se implementan para contribuir al control poblacional tiene que ver con propiciar las adopciones.

En este sentido, a partir de este jueves 29 de febrero se relanza la campaña de difusión de animales en adopción, rescatados por personal de Bromatología y alojados en el predio del área, ubicado en Av. Urquiza 5493.

Asimismo, para conocer el listado de animales en adopción, se puede consultar en las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.

Hoy: Pepi y Maia

Este jueves, se da a conocer la historia de los hermanitos Pepi (o Román como lo llamaban en su tránsito) y Maia: dos cachorros de siete meses que llegaron junto con su mamá Miranda en julio de 2023. Todos se encontraban abandonados en la vía pública, con el peligro de ser atropellados. Llegaron con parásitos y un cuadro de sarna muy avanzado, con lesiones en toda su piel. De los cinco hermanitos, Pepi y Maia aún esperan ser adoptados.

Al momento del rescate se les brindó tránsito, por lo que pudieron criarse durante sus primeros meses en un entorno familiar, lo que posibilitó su socialización, no sólo con otros animales, sino también con personas y niños.

Son dos cachorros de tamaño chico, se estima que no van a crecer mucho más.

Están castrados, tienen su plan sanitario completo, están completamente sanos de su piel. Ambos tienen una personalidad muy tranquila y conviven perfectamente con gatos y perros.

“Deseamos profundamente cerrar este rescate, con lindas adopciones y que no siga pasando más el tiempo” expresan desde Bromatología.

Foto Pepi: gentileza Guillermina Nogal