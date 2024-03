Informan sobre el funcionamiento del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”

El Municipio de Olavarría informa que, con motivo del temporal de lluvias y tormenta que azotó el Partido, el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura se encuentra funcionando y a disposición de la comunidad.

No obstante, se recomienda a aquellos que tengan turnos que no se expongan a riesgos innecesarios ya que en el caso de no asistir los turnos serán reprogramados, se pide que en lo posible se acerquen en caso de emergencia.

El objetivo es priorizar la atención y recursos a la situación excepcional que está atravesando el Partido como así también reducir al mínimo la circulación dado que hay puntos de la ciudad que siguen anegados.

Cada paciente será contactado oportunamente y se le comunicará el nuevo turno.