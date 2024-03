Wesner: “Hay casas que tienen 60 o 70 centímetros de agua”

En el inicio de la tarde de este lunes el intendente municipal Maximiliano Wesner encabezó una conferencia de prensa en la que se explicó cuál es el estado de situación del Partido de Olavarría con motivo del temporal de la mañana de este lunes que generó múltiples complicaciones. Barrio Carlos Pellegrini, SCAC, Acupo I, Belén, Eucaliptus, Cuarteles, La Loma, Provincias Argentinas, Villa Aurora Sur y Perito Moreno son los barrios más afectados, al igual que las localidades.