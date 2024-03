Trabajadores de Camuzzi se movilizarán por mejora de salarios

Lucas Osellame, delegado regional del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Derivado y Afines, dialogó con Lu32 y comentó que la situación persiste desde febrero, pese a que se había cerrado una ‘buena’ paritaria en diciembre. El panorama cambió cuando se convocó a los gremios y les comunicaron que no habrá aumento producto del atraso en las tarifas.