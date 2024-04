Fuerte enojo de productores rurales por la suba del impuesto inmobiliario

Foto: ExpoAgro

Daniel Aisaguer, presidente interino de la Sociedad Rural de Olavarría, se expresó en Lu32 sobre el incremento del impuesto inmobiliario en la Provincia y dijo que a través CARBAP se pidió accionar para que el gobernador Axel Kicillof, revea la medida. También hizo mención a la situación de los caminos rurales en Olavarría.