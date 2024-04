Bibliotecas populares y la Feria del Libro: advierten que la quita del subsidio podría ser un perjuicio ‘muy grande’ para la comunidad

Semanas atrás, trascendió que algunas bibliotecas populares no iban a recibir el subsidio correspondiente para asistir a la Feria del Libro, en el que se contempla el viaje, la estadía, la comida y para comprar materiales bibliográficos con un 50% de descuento. Juan Carlos Moscatel, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia, dialogó con Lu32 y detalló la situación.