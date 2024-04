‘Es imposible trabajar con lo que pagan las obras sociales y las prepagas’

El Dr. Andrés Stratta, al frente del Círculo Médico de Olavarría, respondió las inquietudes surgidas luego de lo dicho desde el IOMA en torno a la auditoría sobre FEMEBA. Para él, la situación trasciende a la relación con la obra social provincial, que es la que menos honorarios les reconoce, de todas maneras. Afirmó que los pacientes lo entienden, pero alertó por la situación socioeconómica, que hace poner el foco hasta cuando recetan un medicamento, por el costo.