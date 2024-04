Hay 30 familias esperando para adoptar en el Juzgado de Familia 2 de Olavarría

Lo confirmó su titular, Santiago Arrondo en diálogo con Radio Olavarría, horas antes de desarrollar una charla sobre el tema. Agregó que las demoras en las adopciones se dan, mayormente, porque los adoptantes quieren niños de muy poca edad. “Si hay disponibilidad de recibir a grupos de hermanos, niños con problemas de salud o más grandecitos”, el trámite es mucho más rápido, aseguró.