La Peña de Boca y su función social

En esta segunda entrega de programas especiales por los 30 años de la peña Ciudad de Olavarría de Boca Juniors, repasamos la función social que cumple la institución, desde apadrinar establecimientos educativos, colectas de sangre y el haber funcionado como vacunatorio en la última pandemia. Pasaron por Lu32 Gonzalo Díaz, Miguel Ripoll y Gabriela Niebla, quien está coordinando los talleres que se brindan actualmente en la sede de Chacabuco 4366.