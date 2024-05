Lo que sostiene a la peña son todas las actividades solidarias en las cuales la institución se involucra día a día

En la última entrega de programas especiales por los 30 años de la peña de Boca Ciudad de Olavarría, nos visitó en nuestros estudios su presidente Maximiliano Peret, brindo detalles de la gran fiesta que se llevará a cabo el próximo sábado en Racing y adelanto que estarán presentes dos ídolos de Boca como lo son el Beto Marcico y Quique Hrabina, entre otras sorpresas inolvidables.