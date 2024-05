‘Ninguno de nosotros estamos exentos de atravesar situaciones de salud mental’

Solicitó que estos temas se deben entender “como una cuestión de salud, no como una cuestión de estigma a una persona”.

Aclaró que “En esto no están ajenos ni las niñeces, ni las adolescencias o juventudes. Es por eso que nos estamos ocupando, desde la gestión, en primera instancia con las instituciones que dependen del municipio”.

Se trata de que “los docentes tengan las herramientas para poder abordarlas, para poder trabajarlas, para poder saber cómo orientar a las familias respecto de qué pasos seguir, cómo continuar” ante un hecho de salud mental en un niño, niña o adolescente.

Es importante seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación en caso de situaciones de crisis en una institución, mencionó

Esto puede incluir llamar a una ambulancia de emergencia y seguir las indicaciones de los profesionales para determinar los pasos a seguir, explicó.

Ayer, expresó, los docentes señalaron que se encuentran con “situaciones de crisis de salud mental” que, explicaron, “responde a muchas variables, no tiene una única variable, no es una situación única que lo atraviesa al pibe o la piba”.

“Hay un montón de cuestiones en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto en donde ese pibe o piba transita, o ese niño o niña transita su vida” que influyen en llegar a ese estado.

Manifestó como importante el trabajo ‘Corresponsable’, sobre el que realizó la siguiente semblanza: “Está el desafío, también de las instituciones, en poder trabajar de manera corresponsable. Me parece que es un momento al cual estamos atravesando, que nos invita nuevamente a repensar el concepto que no tiene mucho tiempo desde que lo empezamos a utilizar, pero no lo hemos logrado internalizar del todo”.

“Nosotros nos debemos, todas las instituciones, ejercitar la corresponsabilidad en el trabajo”, puntualizó.

Delpiani también fue consultado en torno a las intervenciones del Servicio Local a demanda, cuando sucede algún tipo de delito que involucra a adolescentes.

Manifestó que el “Objetivo número uno, es trabajar sobre lo que es la promoción y prevención, y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

“Nosotros no tenemos la responsabilidad de la sanción” sostuvo, “tratamos de hacer que ese niño o adolescente sea resguardado o asistido, o si está atravesando una situación de crisis de la que sea, producto de violencia, producto de consumo problemático, hacer cesar de manera inmediata esa situación”.

En referencia a eso, reconoció que “No siempre es posible, en esto uno tiene que ser realista y autocrítico también, sobre todo con los adolescentes, se trabaja mucho con la voluntad y el gran desafío es el trabajo con las familias”.

“Es necesario poder trabajar con las familias, con los referentes familiares, para que pueda haber una red de contención, porque si no nuestra primera intervención como Servicio Local puede ser óptima, en cuanto a que podemos hacer cesar una situación de riesgo, o una situación de violencia, o una situación de consumo. Pero si después no logramos persuadir y encontrar un referente en el ámbito familiar, que acompañe el proceso con las instituciones que intervenimos es muy, muy complejo” sentenció.