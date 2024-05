‘Llamó la atención que el bono no suba’

El Dr. Eduardo Braunschweig repasó las últimas decisiones del gobierno nacional que tienen implicancia en los haberes de los pasivos. Mencionó que en junio habrá aumento del haber del 8,8%, el bono de $70 mil y el medio aguinaldo. Recordó que el bono es para una parte de los beneficiarios.