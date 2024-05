La Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023 fue aprobada por mayoría en la sesión especial de este jueves llevada adelante por el Honorable Concejo Deliberante.

Luego de ello, la presidenta del Bloque Juntos Guillermina Amespil tomó la palabra y reflexionó: “Es la última rendición de ocho de nuestra gestión. Todas fueron aprobadas por este Honorable Concejo Deliberante en los sucesivos períodos, lo cual es una tranquilidad no solo para quienes formamos parte del equipo, sino también para los olavarrienses. Significa que las cuentas se rinden, que se explican”.

Asimismo deseó que “esta discusión de la obra pública no prospere demasiado. Nunca la obra pública va a ser un costo, siempre es una inversión. Es el Estado el que tiene que hacerlo, porque no se mide en rentabilidad, se mide en calidad de vida. No consideramos que haya sido siquiera un error la inversión en bienes de capital del año pasado, más de 3000 millones de pesos, lo volveríamos a hacer. En este contexto hay que sostener la obra pública, porque dinamiza la economía, porque se la necesita. Olavarría siempre se caracterizó por eso. Son más de 1100 obras las que dejamos para los olavarrienses, nos enorgullece. Han cambiado vidas y seguirán cambiándolas”.

Por otra parte remarcó que “dejamos un transporte público renovado, en funcionamiento, un servicio esencial que modernizamos. Un cambio histórico que llevamos adelante junto con la Facultad de Ingeniería, con quienes repensamos los recorridos, tanto del urbano como del interurbano. Porque Olavarría creció, modificó sus conductas y hay que acompañar al usuario”.

“Dejamos un Sistema de Salud Público con 390 profesionales de más de 42 especialidades. Ese sistema de salud público que hoy sostiene a Olavarría y a innumerable cantidad de vecinos olavarrienses y de la región. Hay que cuidarlo. Cuesta, pero tampoco es un costo. Es lo que hay que hacer y el Estado tiene que garantizarlo. El Estado Municipal tiene que hacerlo. Sabemos lo que cuesta, pero vale cada peso porque se trata de la salud. Y sin salud no tenemos nada”, agregó.

En este sentido también dijo que “acompañamos a la educación desde el lugar que le toca a un Municipio, creo que con un plan de renovación histórico. Más de 80 escuelas y jardines intervenidos, reconstruídos, edificios nuevos. Esa educación pública y de calidad está garantizada en Olavarría, para los chicos y para quienes la sostienen y hacen a la educación olavarriense. Obras que quedan.y ojalá sigan, porque hay más por hacer”.

“Dejamos un Gobierno Municipal con perspectiva ambiental, con programas ambientales que llevan más de 20 años en algunos casos, que ojalá sigan. Olavarría es ejemplo en cuestiones ambientales. Hay hábitos que hemos sabido incorporar a lo largo de los años y que las generaciones que vienen directamente exigen. La incorporación de GIRO generó un gran cambio en la conducta de los olavarrienses frente al tratamiento de la basura, ojalá siga. Son políticas que llegaron para quedarse, deben sostenerse porque generan siempre una Olavarría mejor”, manifestó.

Amespil sostuvo que “trabajamos por un Municipio con perspectiva de género. Más del 75% del personal está capacitado en materia de género. Es un número histórico.

En 2016 incorporamos la Dirección de Políticas de Género al organigrama y desde entonces forma parte de la estructura municipal. Son áreas que la Argentina exige que se trabajen en todos los niveles del Estado, todos los días, se refuerce y que nunca se pierda de vista, porque en definitiva son esas mismas las que los vecinos exigen y merecen tener”.

En este punto argumentó que “nuestra responsabilidad es darle al vecino lo que el vecino tiene que tener, lo que le corresponde por derecho. Hay que garantizar las oportunidades, la calidad de vida. Hay que hacer todo lo imposible. y si eso implica presentar un déficit, seguramente se van a encontrar los motivos. Es el Estado el que tiene que poner el cuerpo, antes que el ciudadano, el Estado siempre tiene que aguantar el embate. No nos apartamos ni un metro de nuestra gestión”.

En el final, la concejal sostuvo que “el acceso a la información pública fue un cambio histórico de Olavarría, se abrió un 100% la información municipal. El Estado debe garantizar el acceso a la información. Son políticas que llegan para quedarse y harán de Olavarría algo mucho mejor”.

“La historia de Olavarría sigue. Escribimos este capítulo. Fue un honor y un gran orgullo haber trabajado al servicio de los olavarrienses. Lo hicimos con mucha dedicación, orgullo, trabajo y siempre haciendo lo mejor por Olavarría”, concluyó.