Alimentos: se están dando algunas subas tras el incremento del precio del dólar

El referente de los minoristas de la Cámara Empresaria de Olavarría, Julio De Felice, se expresó este lunes en LU32. Afirmó que no es algo generalizado, pero profundizó y explicó que la situación tiene que ver más con la Historia que con la coyuntura. Se preguntó por qué hay inflaciones de no más de 5 puntos en los países limítrofes y la que tenemos en la Argentina, cuando los empresarios son los mismos. Argumentó que en nuestro país los gobiernos no controlan lo suficiente.