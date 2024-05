Día Internacional de la Papa: 'El precio toda la vida fue y va a ser oferta y demanda'

Foto: NA

Marcelo Di Martino, integrante de una reconocida familia comerciante y distribuidora de frutas y verduras, además es productor papero. Señaló en LU32 que la bolsa hoy, se está comercializando al mismo precio que el año pasado, pese a que los costos aumentaron mucho. Esto, aclaró, se da porque hay mucha oferta en el mercado y el precio subirá en un tiempo, cuando se reduzca.