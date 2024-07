Corpi: ‘El presupuesto está justo, tirando a negativo’

Horacio Balbiani, el presidente de la institución, fue consultado debido a la circulación de una rifa a nombre de la institución, de la que confirmó la veracidad. En ese sentido, repasó que se necesitan unos 20 millones de pesos al mes para abrir las puertas. Destacó el modo único de trabajo del Centro en la zona y, también, en la provincia.