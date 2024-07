Cruz Arouxet: “El acto eleccionario está cerrado”

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric se expresó en Lu32 en relación a las elecciones de la Cooperativa, y ratificó que como habían sentenciado a mitad de la semana pasada, la Lista Verde no podrá competir, quedando la Lista Amarilla como conducción. Confirmó la recepción de una Carta Documento, y aseguró “haber llevado el acto eleccionario tal cual lo establece la ley”.