Escritores Olavarrienses: “El objetivo más ambicioso es ayudar a la gente a publicar”

Graciela Mónaco, integrante de la flamante Agrupación Escritores Olavarrienses, se expresó en Lu32 en relación al Primer Certamen Literario de cuento y poesía, que fue declarado de Interés Legislativo Municipal en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Recordó que hace muchos años que no se realiza uno en la ciudad y que hay tiempo hasta el 30 de septiembre para entregar las obras.