Talleres Protegidos: “La situación es complicada por los costos, pero hay que ir para adelante”

Alberto Muia, referente de Talleres Protegidos, dialogó con Lu32 en relación al contexto que atraviesan las instituciones. Detalló que cada vez es más complicado mantener los gastos operativos, pero que tratan de hacerlo a partir de actividades y eventos. Por otra parte, aclaró lo que sucedió durante el mes de abril con el atraso de un subsidio.