“Esta exposición va a mostrar el potencial que tiene el corazón productivo de la Provincia”

Lo expresó Cristina Álvarez Rodríguez, Jefa de Asesores de la Gobernación, en diálogo con la prensa en el marco del lanzamiento de la ‘Exposición Olavarría Produce 2024’. Destacó la posibilidad de inversiones en la Provincia luego de la reunión que mantuvo Axel Kicillof con el presidente Lula da Silva, analizó la situación actual de la industria y se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género sobre la ex primera dama, Fabiola Yáñez.