‘A veces reclamamos mucho al municipio y también tenemos que poner de acá’

Es una afirmación de quien se alzó con la consulta no vinculante para la Delegación de Sierras Bayas, Alejandro Pereira de Matos, que le ganó a Jorge Artaza este domingo. En diálogo con Luis Occhi este lunes se refirió a la perspectiva para su mandato de dos años, que comenzará el 9 de septiembre.