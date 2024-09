Expo Olavarría Produce: las puertas estarán abiertas de 10 a 18 horas

Lo confirmó Gastón Sarachu, responsable de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría. Además de los puestos que tienen las empresas, habrá charlas, patio gastronómico, entretenimiento para los más pequeños y distintos encuentros.