Paritarias Municipales: ‘Ellos nos pidieron que no las cerremos’

Al ser consultado por la definición del gremio que explica el superávit de la Comuna con el atraso salarial de los trabajadores, Galli señaló que coincide en parte con la apreciación.

“Claramente hay un retroceso muy fuerte” de los salarios, expresó.

“Estamos hablando de aproximadamente 20 puntos que le están faltando a los empleados municipales hoy, para poder equiparar la pérdida de poder adquisitivo que se tuvo desde diciembre a esta parte”

Recordó que Wesner mencionó en el Concejo que iba a “recuperar el salario de los municipales, que iban a tener el sueldo que nunca habían tenido”.

“Hoy está 20 puntos abajo, que no son los mismos 20 puntos que el año pasado. Pues el año pasado con 211% de inflación, 20 puntos, bueno, no estaba tan lejos. Hoy, con una inflación en retroceso, con un tipo de cambio estabilizado, 20 puntos tienen mucho más peso”, consideró el también economista.

Galli también respondió por la falta de incrementos a final de la gestión de ellos.

“Fue tan sencillo como parte de una negociación de esta transición. Nosotros estábamos con paritarias abiertas al momento de perder las elecciones”.

“La primera mesa que tuvimos planteamos que estábamos con paritarias abiertas. ¿La cerramos nosotros o la dejamos para que la cierren ustedes? No, no, no. La cerramos nosotros” reveló el edil, parte de la conversación con la gestión entrante.

“Al margen de las paritarias, pusimos arriba de la mesa un montón de contrataciones que finalizaban esto sí, esto no, esto sí, esto no. El ‘esto no’ fue en las paritarias municipales. Ellos nos pidieron que nosotros no las continuemos, nosotros, obviamente que en plan de tener una transición ordenada, respondimos ese pedido”.

No se mostró sorprendido por la decisión de frenar el programa Tu.Vi. ya que “era algo de esperarse, que no continúen con algo que hayamos hecho nosotros, como no vienen continuando con absolutamente nada, independientemente de si las cosas han funcionado o no”.

“No continuaron con el GIRO, no continuaron con ninguno de todas las cosas que nosotros teníamos para puesta en valor en la ciudad” sentenció.

Respecto al Tu.Vi. expresó que “es un programa bueno, es un programa exitoso, que no fue algo que tampoco ideamos nosotros de cero. Era algo que copiamos de una gestión exitosa de otros municipios. Realmente se genera este círculo virtuoso”.

Por otro lado, manifestó que las modificaciones que han practicado lo hacen más restrictivos que cuando ellos lo iniciaron y los acusaban de “clasistas”.

También hubo tiempo para referirse al veto parcial que Wesner firmó a la ordenanza que buscaba la exención del 50% de la tasa de seguridad e higiene.

“Vamos a tratar de llevarlo a sesión” aunque, sostuvo, espera “que en este tiempo hayan tenido la posibilidad de rever porque la verdad que los argumentos que esgrimieron son demasiado pocos, muy vacíos”.

Reconoció que la exención “no te iba a solucionar el problema al industrial, Pero si darle un gesto, ese gesto que tantas veces piden”.

“Me parece que se acostumbraron mucho tiempo a ser oposición, y hoy que son oficialismo, tendrían que empezar a usar las herramientas de las que tanto, en otro momento, se jactaron para ponerlas a disposición de los vecinos”.

“Me parece que hoy hay que salir un poco de ese ring que están teniendo con el gobierno nacional, para ver de quién es la culpa de la situación y ponerse realmente en el rol de intendente y solucionarle los problemas en la vida a los vecinos” finalizó el edil.