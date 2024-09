Olavarría sede de la Feria Regional de Ciencia, Tecnología y Educación

El Centro de Exposiciones fue el lugar elegido para que se desarrolle este miércoles. La instancia final será en Mar del Plata. En el acto de apertura, la Jefa Regional de Educación, Marta Casanella, expresó que los trabajos se relacionan con problemas cercanos a los estudiantes, que son resueltos por ellos.