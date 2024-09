Venta a Loma Negra: Cruces en el Concejo Deliberante por el apuro del tratamiento

El proyecto comenzó el recorrido, oficialmente, el jueves 19 al mediodía, aunque no llegó a tomar estado parlamentario y, recién este lunes la Presidencia del Cuerpo lo despacharía a las comisiones correspondientes.

Recordemos que el viernes hubo un encuentro entre ediles de casi todos los bloques y el intendente Wesner con su gabinete por el tema, donde se habrían suministrado detalles.

Este lunes, en el Concejo Deliberante, hubo dos zooms. Uno con un investigador de la Universidad Nacional del Sur que es la que concretó el último avalúo, que permitió aumentar la cotización en casi 600 mil dólares.

La otra reunión, que también era abierta a concejales de todos los bloques, fue con un referente de la empresa Loma Negra.

Hay malestar en ediles de la oposición con los que pudo contactarse LU32, debido a la rapidez que desde el Ejecutivo y el oficialismo de Unión por la Patria quieren imprimirle al tratamiento del expediente.

Tanto, que trascendió un pedido de sesión especial para este jueves, en conjunto con la décimo tercera sesión ordinaria, con el objetivo de concretar una votación, que no sería acompañada por la oposición.

Unión por la Patria tiene ocho concejales y necesita tres para tener quórum y poder sesionar. Con los concejales propios puede solicitar una sesión especial, pero no consigue sesionar, si no acuerda con tres concejales para llegar al once del quórum, que es la mitad más uno del Cuerpo.

Algunos de los contactados por la radio, recordaron que cuando fue la venta a Cementos Avellaneda el ahora oficialismo, oposición en aquel entonces, criticó que haya habido solo un mes para el estudio del expediente.